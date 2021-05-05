Beşiktaş kadın futbol liginde şampiyon

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda Fatih Vatan Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, birincilik kupasını aldı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu finalinde Fatih Vatan Spor’u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş JK Vodafone futbol takımına şampiyonluk kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından verildi.

TURNUVANIN GOL KRALİÇESİ ZELAL BATURAY

Ödül töreninde, 7 golle turnuvanın gol kraliçesi olan Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay, en iyi oyuncu seçilen Fatih Vatan Spor’dan Cansu Nur Kaya, en iyi teknik direktör seçilen Fatih Vatan Spor teknik sorumlusu Efe Mehmet Aydın’a da ödül verildi.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Ligin şampiyonu Beşiktaşlı oyuncular maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaş JK Vodafone takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

ALG SPOR, HAKEM HATALARINI PROTESTO ETTİ

Öte yandan ligi ikinci tamamlayan Fatih Vatan Spor’a kupası verilirken, üçüncü olan ALG Spor ise hakem hatalarını gerekçe göstererek ödül törenine katılmadı.