Beşiktaş, kadınlar derbisinde Fenerbahçe'ye 4 attı Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. Beşiktaş'ın 3 golünü daha önce Fenerbahçe forması giyen Nikoda Fishley attı.

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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Mücadelede Beşiktaş, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir zafer elde etti.

Fenerbahçe, Zenatha Coleman'ın 23. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Ancak Beşiktaş'ta Nikoda Fishley, 35 ve 42. dakikalarda attığı gollerle takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

Beşiktaş 50 puana yükseldi

Daha önce Fenerbahçe forması giymiş olan Fishley, 59. dakikada attığı bir golle hat-trick yaparak skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş'ta Opah Clement'in 73. dakikada kaydettiği golle skor 4-1'e ulaştı. Fenerbahçe'de ise 80. dakikada Haley Berg, skoru 4-2 olarak belirledi.

Bu galibiyetle Beşiktaş, altıncı kez üst üste kazanarak puanını 50'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı.

Ligdeki bir sonraki maçında Beşiktaş, Hakkarigücü'ne konuk olacakken, Fenerbahçe ise Amed Sportif'i ağırlayacak.