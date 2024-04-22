İHA

Beşiktaş, Ankaragücü ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için başkente geldi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş için geniş güvenlik önlemleri alınırken, siyah-beyazlı takımın taraftarları, oyuncuları havalimanında karşıladı.

Takım konaklayacağı otele gitti

Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

İki takım yarın 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)