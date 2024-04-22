İHA
Beşiktaş, Ankaragücü ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için başkente geldi.
Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş için geniş güvenlik önlemleri alınırken, siyah-beyazlı takımın taraftarları, oyuncuları havalimanında karşıladı.
Takım konaklayacağı otele gitti
Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
İki takım yarın 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış