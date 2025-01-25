İHA
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş kafilesi, akşam saatlerinde Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı VIP çıkışından çıkan siyah beyazlılar, takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.
BEŞİKTAŞ, ANTALYASPOR'A KONUK OLACAK
Antalya Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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