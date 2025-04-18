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Beşiktaş kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'de

Beşiktaş kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'de Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı lig maçı için İzmir'e ulaştı.