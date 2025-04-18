Beşiktaş kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'de

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftar karşıladı.
SOLSKJAER'DEN JEST
Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların olduğu alana gelip, fotoğraf çektirip formaları imzaladı.
Solskjaer, takım otobüsünün yanına gelen engelli bir kız çocuğunun da formasını imzaladı.
Siyah-beyazlı bazı oyuncular da taraftarla fotoğraf çektirdi.
BEŞİKTAŞ, OTELE GEÇTİ
Taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.
BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE DEPLASMANINDA
Göztepe ile Beşiktaş yarın 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.
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