Beşiktaş kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'de
AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftar karşıladı.

SOLSKJAER'DEN JEST

Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların olduğu alana gelip, fotoğraf çektirip formaları imzaladı.

Solskjaer, takım otobüsünün yanına gelen engelli bir kız çocuğunun da formasını imzaladı.

Siyah-beyazlı bazı oyuncular da taraftarla fotoğraf çektirdi.

BEŞİKTAŞ, OTELE GEÇTİ

Taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE DEPLASMANINDA

Göztepe ile Beşiktaş yarın 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editor