Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a geldi
İHA

Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Özel uçak ile Trabzon Havalimanı’na gelen kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.

Siyah-beyazlı kafile daha sonra otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

BEŞİKTAŞ, KAMPA GİRDİ

Beşiktaş güvenlik önlemleri altında ulaştığı otelde kampa girerken, siyah-beyazlıların Portekizli yeni oyuncusu Joao Mario da kafilede yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör