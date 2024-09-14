Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a geldi

İHA
Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
Özel uçak ile Trabzon Havalimanı’na gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.
Siyah-beyazlı kafile daha sonra otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
BEŞİKTAŞ, KAMPA GİRDİ
Beşiktaş güvenlik önlemleri altında ulaştığı otelde kampa girerken, siyah-beyazlıların Portekizli yeni oyuncusu Joao Mario da kafilede yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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