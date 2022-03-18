Beşiktaş kalesi Emre Bilgin'e emanet

Ersin Destanoğlu'nun cezası sebebiyle oynayamayacağı Hatayspor karşılaşmasında kalede 18 yaşındaki Emre Bilgin forma giyecek. Genç file bekçisinin hayat hikayesi ise bir hayli ilginç.

Ersin Destanoğlu’nun cezası nedeniyle Beşiktaş'ın, Hatayspor karşısında kalesini Emre Bilgin koruyacak.

Yapılan ufak araştırmalarda 18 yaşındaki eldivenin hayat hikayesi ortaya çıktı.

U10 Takımı'na Bayrampaşa Demirspor'dan transfer edilen Emre, 20 futbol topu karşılığında siyah-beyazlılara geldi.

YÜZÜCÜLÜKTEN KALECİLİĞE...

Ezeli rakip Fenerbahçe'nin de istediği genç kaleci, ailesinin desteğiyle tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. 3 kardeş olan Emre, spor hayatına yüzücülükle başladı.

Daha sonra futbola dönen genç kaleci için Sergen Yalçın, “Ersin ön planda ama Emre'nin de geleceği bir hayli parlak.” ifadesini kullanmıştı.