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    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

    Sezonun ilk 4 haftasında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 13:40
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    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

    Rizespor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Sivasspor sonrasında Başakşehir'den de gol yedi.

    Beşiktaş böylelikle oynadığı son 5 müsabakada kalesinde 11 gol gördü.

    Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve bu sezon siyah-beyazlı formayla üçüncü maçına çıkan Mert Günok, Başakşehir karşısında da kalesini gole kapatamadı.

    MERT’İN KALEDE OLDUĞU 3 MAÇTA 7 GOL

    Bu sezon oynadığı Antalyaspor ve Altay maçlarında 2'şer gol yiyen tecrübeli eldiven, mücadelenin 40. dakikasında Visca'nın şutu sonrası yaptığı hatayla takımını 1-0 geriye düşürdü. Siyah-beyazlı kaleci, Okaka ve Gulbrandsen'in gollerine de engel olamadı.

    Mert Günok'un kalede olduğu 3 maçta Beşiktaş toplam 7 gol yedi.

    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor #1

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