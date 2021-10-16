Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

Sezonun ilk 4 haftasında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.

Rizespor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Sivasspor sonrasında Başakşehir'den de gol yedi.

Beşiktaş böylelikle oynadığı son 5 müsabakada kalesinde 11 gol gördü.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve bu sezon siyah-beyazlı formayla üçüncü maçına çıkan Mert Günok, Başakşehir karşısında da kalesini gole kapatamadı.

MERT’İN KALEDE OLDUĞU 3 MAÇTA 7 GOL

Bu sezon oynadığı Antalyaspor ve Altay maçlarında 2'şer gol yiyen tecrübeli eldiven, mücadelenin 40. dakikasında Visca'nın şutu sonrası yaptığı hatayla takımını 1-0 geriye düşürdü. Siyah-beyazlı kaleci, Okaka ve Gulbrandsen'in gollerine de engel olamadı.

Mert Günok'un kalede olduğu 3 maçta Beşiktaş toplam 7 gol yedi.