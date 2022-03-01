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    Beşiktaş kancayı Sörloth'a attı

    Beşiktaş’ın Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, bir dönem Trabzonspor forması da yiyen Alexander Sörloth’la ilgilendiklerini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 16:05
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    Beşiktaş kancayı Sörloth'a attı

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Real Sociedad'da kiralık oynayan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'la ilgilendiklerini doğruladı.

    Kazancı yaptığı açıklamada, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu ilgimiz transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

    SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO

    Real Sociedad, Sörloth'u sezon başında 2 milyon euroya RB Leipzig'den kiralamıştı. İspanyol ekibinin sezon sonunda 15 milyon euro karşılığında 26 yaşındaki Norveçli golcünün bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor.

    TRABZONSPOR'DA 33 GOL ATTI

    Öte yandan Alexander Sörloth 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez gol sevinci yaşamıştı.

    Beşiktaş kancayı Sörloth a attı #1


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