Beşiktaş kaos haftasından Fenerbahçe zaferiyle çıktı

Süper Lig'in 15. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş, evinde Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 90+6'da kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, 5 maçlık galibiyet serisi Dolmabahçe'de sona eren Fenerbahçe 32 puanda kaldı.
KULÜP KAOSTAYDI
Öte yandan geçen hafta eski başkan Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından kulüpte yaşanan kaosa rağmen bu sonucun alınması dikkat çekti.
Giovanni van Bronckhorst'un da kovulmasıyla birlikte çıkmaza giren siyah-beyazlılar son haftaki kötü sonuçlara rağmen derbide rakibinden 3 puanı almayı bildi.
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