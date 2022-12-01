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    Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Dünya Kupası arasında oynanacak olan hazırlık maçları devam ediyor. Peki Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
    • 01.12.2022 - 17:43
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    Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Şenol Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor.

    Geçtiğimiz günlerde İstanbulspor ile oynadığı mücadeleden 4-1 galip gelen siyah-beyazlılar, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş'ın oyuncularından Wout Weghorst, Roman Saiss ve N'Koudou, milli takımlarında olduğu için Karagümrük karşılaşmasında sahada olmayacak.

    Taraftarlar maçı canlı olarak takip edebilmek için yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı.

    Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman?

    Beşiktaş'ın Karagümrük'ü konuk edeceği mücadele 2 Aralık 2022 (yarın) saat 19:00'da başlayacak.

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı, S Sport2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1


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