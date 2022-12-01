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Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası arasında oynanacak olan hazırlık maçları devam ediyor. Peki Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...