Beşiktaş - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi olarak Mert Güzenge görev yapacak.
Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.
Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent, Rohden, Paoletti, Eysseric, Güven Yalçın, Can Keleş, Lasagna.
Fernando Santos siftah yapacak
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.
İnönü Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.
Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.
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