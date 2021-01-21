Beşiktaş, Karagümrük'ü de farklı yendi

Beşiktaş, Karagümrük'ü de farklı yendi

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş Mensah (2) Aboubakar ve Larin'in golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak son 8 maçında 7. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

4 GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Vincent Aboubakar, 50 ve 70. dakikada Bernard Mensah, 66. dakikada Cyle Larin kaydetti. Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın 64 dakikada bir şutu direğe takılırken, Adem Ljajic'in 81'de attığı gol ise öncesinde Dorukhan Toköz'ün topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.





Fatih Karagümrük'ün tek golü 78. dakikada Fabio Borini'den (penaltı) geldi.

Son 8 haftada 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükseltti. İki maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Göztepe'Yi ağırlayacak.



