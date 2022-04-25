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    Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 34. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 19:26
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 20:30
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    Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

    Beşiktaş’ın stadında saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol, düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka


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