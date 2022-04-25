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Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 34. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 19:26
- Güncelleme : 25.04.2022 - 20:30
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Beşiktaş’ın stadında saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol, düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka