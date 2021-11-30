Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Kasımpaşa maçının detayları...

Süper Lig 2021-2022 sezonu, 15. hafta karşılaşmaları ile devam ediecek. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

Tarihinde ilk kez üst üste 6 resmi maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımını moral seviyesini yükseltmek için yoğun çaba sarf ediyor. Hem takım halinde hem de bireysel toplantıların yanında taktik antrenmanlara da ağırlık veren tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor.

Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler, Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı yayınlanacağı kanalı ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçının detayları...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı, 3 Aralık Cuma günü saat 20:00'de başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Bu heyecan dolu mücadele, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra Alex Teixeira ve Gökhan Töre, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Cezalı Necip de görev yapamayacak.

Arka adalesinde ağrı bulunan Rıdvan ise sakatlığını atlattı. Genç oyuncu, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.