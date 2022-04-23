- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları
- Haber Merkezi
- 23.04.2022 - 13:33
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 34. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Ligde 51 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş, 34. hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki Siyah Beyazlı takım, kazanarak ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.
44 puanla 11. sırada bulunan son haftaların formda ekiplerinden Kasımpaşa ise Kara Kartalı taraftarı önünde mağlup etmenin planlarını yapıyor.
Futbolseverler, Beşiktaş - Kasımpaşa maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Takımını sahada desteklemek isteyenler ise bilet fiyatlarını merak ediyor.
Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı bilet fiyatları...
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Yusuf Ziya Gündüz dördüncü hakem olacak.
Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Sezonun ilk bölümünde, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraflar 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
Bilet fiyatları
Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesinin bilet fiyatları şu şekilde:
- 100 VIP Fiyat: ₺525,00
- 101 VIP-126 VIP Fiyat: ₺475,00
- 1. Kategori Fiyat: ₺165,00
- 2. Kategori Fiyat: ₺150,00
- 3. Kategori Fiyat: ₺130,00
- 4. Kategori Fiyat: ₺125,00
- 5. Kategori Fiyat: ₺110,00
- 6. Kategori Fiyat: ₺100,00
- 7. Kategori Fiyat: ₺70,00
- 8. Kategori Fiyat: ₺65,00