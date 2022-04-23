Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bilet fiyatları.