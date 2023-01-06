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- Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 06.01.2023 - 15:42
Süper Lig'de 17. hafta geride kaldı. 18. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Şenol Güneş liderliğinde Beşiktaş, bu hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Siyah-beyazlılar ligde bu sezon toplamda 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş ligde çıktığı 15 maçta 26 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ise ligde bu sezon toplamda 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Kasımpaşa ligde toplam çıktığı 16 maçta 18 puan toplayarak 13. Sırada yer alıyor.
Beşiktaş’ın lider takımla arasında 10 puan var. Liderliğe tırmanmak için Kasımpaşa maçında kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar ise maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman?
Beşiktaş Kasımpaşa maçı yarın (7 Ocak 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak. Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Ayrıca maçı Zorbay Küçük yönetecek.