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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman ve hangi kanalda?