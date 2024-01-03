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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesinde taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesinde taktik ve kondisyon çalıştı Süper Lig'in 19. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.