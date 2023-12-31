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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına devam etti.