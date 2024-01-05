Beşiktaş - Kasımpaşa - CANLI SKOR

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14' Emrecan Terzi'nin uzun taşında Muleka'nın kafayla kaleye doğru yönelttiği top kalecide kaldı.
13' Taç çizgisi üzerinde hava topu mücadelesine çıkan Claudio Winck kısa süreliğine sakatlık geçirdi.
11' Baktiyor Zaynutdinov'nun Salih Uçan'a uzun pasında yan hakemin ofsayt bayrağı havada.
9' Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanattan topu getiren Gomis'in içeriye ortasında Fall kafayla arkadaşına indirdi. Ceza sahası dışından kaleyi deneyen Aytaç Kara kaleyi bulamadı.
8' Iron Gomis'in sol kanattan hareketlenen Da Costa'ya derinlemesine pası çok hızlı. Top auta gitti.
6' Ön alanda topu kapan Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic'in pasında topu alan Gökhan Gül sol ayağıyla kaleyi denedi. Top Mert Günok'ta kaldı.
3' Sağ kanattan içerye çevrilen topta Baktiyor Zaynutdinov'un uzaklaştırmak istediği top Gökhan Gül'de kaldı. Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutu kalenin üstünden dışarı çıktı.
2' Onur Bulut'un Muleka'ya pası Kongolu oyuncunun arkasında kalınca top auta gitti.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Dolmabahçe'de oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Emrecan, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka
Kasımpaşa: Giannotis, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Iron Gomis, Da Costa
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