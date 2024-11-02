Beşiktaş - Kasımpaşa - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 KASIMPAŞA

7' Beşiktaş'ta Uduokhai kendi yarı alanının sağından Hücum kaleye koşu yapan Rafa Silva'ya harika bir uzun top attı. Kaleciyle baş başa kalan Rafa Silva'ya Sadık Çiftpınar müdahale ederek tehlikeyi önledi fakat Beşiktaşlı futbolcular hakeme faul itirazlarında bulundu.

6' Beşiktaş'ta Uduokhai, kendi yarı alanından hücum bölgesine topu sürmek isterken Ben Ouanes'in müdahalesi sonrası orta sahanın sağında yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

3' Beşiktaş'ta Onur Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Müsabakanın VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa