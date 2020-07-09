Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, 31. haftanın kapanış maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Beşiktaş, üçüncülük yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş karşılaşmaya 6. sırada 50 puanda çıkarken 11. Kasımpaşa'nın ise 36 puanı bulunuyor.

EKSİKLER

İki takımın eksikleri Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile birlikte Umut Nayir bu karşılaşmada oynayamayacak. Bir diğer eksik Dorukhan Toköz. Kasımpaşa kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin

Gökhan

Vida

Victor

Rıdvan

Atiba

Elneny

Boateng

NKoudou

Lens

Burak Yılmaz

Kasımpaşa

Ramazan

Haddadi

Meriah

Jorge Fernandes

Tirpan

Aytaç

Sadiku

Hjradinovic

Ndongala

Thiam

Koita