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- Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, 31. haftanın kapanış maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 08:38
Beşiktaş, üçüncülük yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş karşılaşmaya 6. sırada 50 puanda çıkarken 11. Kasımpaşa'nın ise 36 puanı bulunuyor.
EKSİKLER
İki takımın eksikleri Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile birlikte Umut Nayir bu karşılaşmada oynayamayacak. Bir diğer eksik Dorukhan Toköz. Kasımpaşa kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Gökhan
Vida
Victor
Rıdvan
Atiba
Elneny
Boateng
NKoudou
Lens
Burak Yılmaz
Kasımpaşa
Ramazan
Haddadi
Meriah
Jorge Fernandes
Tirpan
Aytaç
Sadiku
Hjradinovic
Ndongala
Thiam
Koita