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    Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, 31. haftanın kapanış maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 08:38
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    Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, üçüncülük yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

    Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Beşiktaş karşılaşmaya 6. sırada 50 puanda çıkarken 11. Kasımpaşa'nın ise 36 puanı bulunuyor.

    EKSİKLER

    İki takımın eksikleri Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile birlikte Umut Nayir bu karşılaşmada oynayamayacak. Bir diğer eksik Dorukhan Toköz. Kasımpaşa kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin
    Gökhan
    Vida
    Victor
    Rıdvan 
    Atiba
    Elneny
    Boateng
    NKoudou
    Lens
    Burak Yılmaz

    Kasımpaşa

    Ramazan
    Haddadi
    Meriah
    Jorge Fernandes
    Tirpan
    Aytaç
    Sadiku
    Hjradinovic
    Ndongala
    Thiam
    Koita

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