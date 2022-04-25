Beşiktaş, Kasımpaşa'ya farklı mağlup oldu

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın stadında oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 82. dakikalarda Jackson Muleka ile 45+1. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

Valerien Ismael'in ilk yenilgisi

Valerien Ismael ile çıktığı 4. maçta ilk kez kaybeden Beşiktaş, ligde 51 puanda kaldı. Kasımpaşa ise üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 47 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.





"Son şampiyon gibi oynayacağız" demişti

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in maç öncesi "Geniş bir kadromuz var, 1 aydır buradayız, futbolcuların üzerinde çalışabilecek vaktimiz oldu. Bazı tercihlerde bulunuyoruz. Daha kaliteli bir futbol oynamak için değişik tercihlerde bulunuyoruz. Her maç en kaliteli 11'i seçmeye çalışıyoruz. Beşiktaş hala son şampiyon, son şampiyon gibi oynamaya çalışacağız." açıklaması yapmasına rağmen oynanan oyunun vasadın altında kalması da tepki çekti.



