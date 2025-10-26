Abone ol: Google News

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup edemiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, rakibine karşı galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 22:29
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
  • Bu sonuçla, rakibi Kasımpaşa'ya karşı galibiyet hasreti 5 maça ulaştı.
  • Beşiktaş, bu seride 3 kez mağlup olurken, 2 kez berabere kaldı.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Bu maçla birlikte siyah-beyazlıların, Paşa'ya karşı kötü serisi devam etti.

HASRET, 5 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Söz konusu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2 defa da berabere kaldı.

Bu müsabakalarda kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlılar, rakip ağları ise 5 kez havalandırdı.

SON GALİBİYET 5-2'LİK SKORLA GELDİ

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla almıştı.

