Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup edemiyor

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Bu maçla birlikte siyah-beyazlıların, Paşa'ya karşı kötü serisi devam etti.
HASRET, 5 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
Söz konusu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2 defa da berabere kaldı.
Bu müsabakalarda kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlılar, rakip ağları ise 5 kez havalandırdı.
SON GALİBİYET 5-2'LİK SKORLA GELDİ
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla almıştı.