Beşiktaş - Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları.

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı, çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de umutlarını kaybeden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Son 13 maçta Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilen Hikmet Karaman'ın takımı, Önder Karaveli'nin gözünü korkutuyor.

Türkiye Kupası'nda bir önceki turda Fenerbahçe'yi yenerek tur atlayan ardından Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Kayserispor ile karşılaşacak olan Kartal, yarı final biletini kapmanın derdinde.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak ve Vodafone Park'ta oynanacak.

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele, A Spor'dan yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.