Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
617.917
1.14%
BTXN Coin
36.95
0.38%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C
    Beşiktaş - Kayserispor kupa maçında tartışmalı pozisyon

    Beşiktaş - Kayserispor kupa maçında tartışmalı pozisyon

    Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kenan Karaman'ın, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyona hakemin penaltı vermemesi tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 23:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kayserispor'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.,

    BEŞİKTAŞLILARIN PENALTI BEKLENTİSİ

    Karşılaşmanın 37. dakikasında soldan ceza sahasına yaklaşan Kenan Karaman, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi.

    Hakem Halil Umut Meler ise pozisyonun dışarıda olduğunu belirtti ve siyah-beyazlılar lehine serbet vuruş kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular bu kararın ardından Meler'e tepki gösterdi.

    Beşiktaş'ta Ghezzal'in kullandığı serbest vuruş ise barajdan geri döndü.

    Beşiktaş - Kayserispor kupa maçında tartışmalı pozisyon - VİDEO

    Beşiktaş - Kayserispor kupa maçında tartışmalı pozisyon #1

    Görüntü A Spor'dan alınmıştır

    KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

    Beşiktaş, 79. dakikada Welinton'un direkt kırmızı kart gördü. Ancak Halil Umut Meler, VAR'da pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartı iptal etti.

    Siyah-beyazlılarda 90+3. dakikada ise Valentin Rosier ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Başrolde EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer var! Adı Sevgi'nin yayın tarihi belli oldu
    Medya

    Başrolde EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer var! Adı Sevgi'nin yayın tarihi belli oldu

    Ordu’da, 5 kiloluk yağ çalan hırsızlar yakalandı
    3. Sayfa

    Ordu’da, 5 kiloluk yağ çalan hırsızlar yakalandı

    Görüş Bildir