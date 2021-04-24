Beşiktaş-Kayserispor maçında tartışılan penaltı kararı

Beşiktaş - Kayserispor maçında siyah-beyazlı takıma verilen penaltıya Kayserispor cephesinden itiraz geldi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kayserispor ile oynadığı mücadelede erken bir penaltı kararı çıktı.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

3. dakikada Gökhan'ın pasıyla Adem Ljajic sol çağrazdan ceza sahasına sokuldu ve Kvrzic'in hamlesinin arıdndan yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Kararın ardından Kayserisporlu oyuncular itirazlarda bulundu ancak VAR odasındaki hakem Alper Ulusoy'dan da uyarı gelmedi ve penaltı onandı.

Topun başına gelen Rachid Ghezzal ağları sarstı ve takımını öne geçiren isim oldu.





(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)