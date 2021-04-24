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    Beşiktaş-Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 20:26
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    Beşiktaş-Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

    Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.

    Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

    İLK 11’LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Gökhan, N'Koudou

    Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

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