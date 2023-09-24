Beşiktaş - Kayserispor - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk ediyor.
Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşma, saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, Aboubakar
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Julian, Carole, Kartal, Ackah, Ramazan, Gökhan, Mane, Thiam