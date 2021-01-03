Beşiktaş Kayserispor'u 2 golle yenerek lider oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş 2 kez penaltı kullandığı karşılaşmayı 90. dakikada N'Koudou ve 90+6'da Hasic'in golleriyle kazanarak liderlik koltuğunu devraldı.

Süper Lig'in 16. haftasınd Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.





SON DAKİKALARDA GELEN GOLLER

Beşiktaş'ta Bernard Mensah, 12. dakikadaki penaltı vuruşunu Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar kurtarmayı başardı.

89. dakikada Beşiktaş, bir kez daha penaltı kazandı. Fırat Aydınus, N'Sakala'ya yapılan müdahalenin ardından VAR hakemi Cüneyt Çakır'dan gelen uyarı üzerine monitörden izlemeye gitti. Aydınus, monitörde izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 89. dakikada topun başına gelen Georges-Kevin N'Koudou topu ağlara göndermeyi başardı.

Ajdin Hasic, 90+6'da kontratak sonucu maçın skorunu belirleyen golü atmayı başardı.





MIGUEL LOPES KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor'da Miguel Lopes, maç bittikten sonra kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla beraber Beşiktaş'ın galibiyet serisi 4 maça çıktı ve 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise üst üste 4. kez kaybetti ve 10 puanda kaldı.

Beşiktaş, bir sonraki lig maçını 6 Ocak Çarşamba günü evinde Rizespor'a karşı oynayacak. Kayserispor ise aynı gün Denizlispor'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ LİDER OLDU

Sezona kabus gibi başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturmayı başardı. 31 puana ulaşan siyah-beyazlılar son 4 maçını da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.