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    Beşiktaş, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

    Beşiktaş, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Ghezzal ve N'Koudou'dan (2) geldi. Konuk takımın tek sayısını Henrique kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 22:25
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 22:32
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    Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.

    Beşiktaş, Kayserispor u 3 golle mağlup etti #1

    N'KOUDOU KARİYER MAÇINI OYNADI

    Beşiktaş, 4. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Pedro Henrique, 6. dakikada skora eşitliği getirdi.

    Beşiktaş, 13. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun golüyle tekrar üstünlüğü sağladı.

    Georges-Kevin N'Koudou, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

    Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı üst üste 8. galibiyetini almayı başardı.

    Beşiktaş, Kayserispor u 3 golle mağlup etti #2

    BEŞİKTAŞ PUANINI 75'E YÜKSELTTİ

    Kayserispor'u konuk ettiği son 8 maçta 7. galibiyetini elde eden Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 75'e yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

    Beşiktaş, gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

    Beşiktaş, Kayserispor u 3 golle mağlup etti #3

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