Beşiktaş, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Ghezzal ve N'Koudou'dan (2) geldi. Konuk takımın tek sayısını Henrique kaydetti.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.





N'KOUDOU KARİYER MAÇINI OYNADI

Beşiktaş, 4. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Pedro Henrique, 6. dakikada skora eşitliği getirdi.

Beşiktaş, 13. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun golüyle tekrar üstünlüğü sağladı.

Georges-Kevin N'Koudou, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı üst üste 8. galibiyetini almayı başardı.





BEŞİKTAŞ PUANINI 75'E YÜKSELTTİ

Kayserispor'u konuk ettiği son 8 maçta 7. galibiyetini elde eden Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 75'e yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.