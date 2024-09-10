Beşiktaş, Kieran Trippier transferinde ısrarcı Beşiktaş, Kieran Trippier transferinde ısrarını sürdürüyor ve Newcastle United'ı ikna etmek için girişimlerini hızlandırdı.

Haber Merkezi

Beşiktaş, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla transfer listesine aldığı Kieran Trippier'den ilk etapta olumsuz yanıt almıştı.

Ancak siyah-beyazlı yönetim, bu transferden vazgeçmiyor ve Newcastle United'ı ikna etmek için girişimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

NEWCASTLE İLE GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Beşiktaş, Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Trippier için kulübüyle görüşmeleri sıklaştırdı. Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilirken, Newcastle ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI’NDA 54 MAÇ

Trippier, İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate’in güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Tecrübeli sağ bek, milli formayı bugüne kadar 54 kez giydi ve milli takıma önemli katkılarda bulundu.

PREMIER LİG TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Premier League kariyeri boyunca Burnley, Tottenham Hotspur ve Newcastle United formalarıyla 180 maça çıkan Trippier, sahada sergilediği performansla dikkat çekti.

Toplamda 6 gol ve 35 asistle oynayan İngiliz oyuncu, Beşiktaş’ın transferdeki kararlılığının nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.