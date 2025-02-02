Beşiktaş, Kırklarelispor maçının hazırlıklarına devam etti

Haber Merkezi
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Yardımcı antrenör Erling Moe yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
5’e 2 ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Siyah-beyazlılar, Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.
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