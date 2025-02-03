Beşiktaş, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İDMAN 1 SAAT SÜRDÜ
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KIRKLARELİSPOR
Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Kırklarelispor’la karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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