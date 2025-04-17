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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalışması yaptı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalışması yaptı Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.