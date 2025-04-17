Beşiktaş kondisyon ve taktik çalışması yaptı
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Bobo da idmanı izleyip, futbolcularla sohbet etti.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'E GİDECEK

Siyah-beyazlılar, Göztepe oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İzmir’e gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor