Beşiktaş kondisyon ve taktik çalışması yaptı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Bobo da idmanı izleyip, futbolcularla sohbet etti.
ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, İZMİR'E GİDECEK
Siyah-beyazlılar, Göztepe oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İzmir’e gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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