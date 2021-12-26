Beşiktaş kongresinde kavga çıktı

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında üyeler arasında tartışma yaşandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor.

Bu toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.

Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kongre üyesi Ali Rıza Dizdar'ın "Çok yukarıdan bakıyorlar" açıklamaları sonrasında cevap hakkı doğduğu için söz aldı.

Urgancılar, "Sakın ha beni, Beşiktaş'ın ak günleri için, cesur Beşiktaş için itibarsızlaştırmaya çalışmayın. Benim canımdan başka hiçbir şeyim yok, kimseye de borcum yok." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Beşiktaş Kongre Divan Başkanlığı, kongre üyesi Ali Rıza Dizdar'ın "kongreyi provoke etmesi" nedeniyle güvenlikler eşliğinde salonun dışına çıkarılmasını istedi. Dizdar, bugünün kongre faaliyetlerine katılmaktan oy çokluğuyla men edildi.