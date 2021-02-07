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Beşiktaş-Konyaspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 07.02.2021 - 18:55
- Güncelleme : 07.02.2021 - 19:21
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21' N'Sakala ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
10' Beşiktaş'ın Ghezzal'le sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
4' Konyaspor tüm hatlarıyla savunmada. Beşiktaş ayağa paslarla boşluk yaratmaya çalışıyor.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets