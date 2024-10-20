Beşiktaş - Konyaspor - CANLI SKOR

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47' Beşiktaş, harika paslarla rakip yarı alana topu taşıdı. Gedson merkezden sağ kanatta bulunan Muçi'ye pasını verdi fakat Muçi top kontrolü yaparken top eline çarptı.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Konyaspor
45+2' GOL... Beşiktaş 2-0 Konyaspor (Rafa Silva)
39' Beşiktaş'ta Immobile penaltı noktasının sağında topla buluştu. Şut çekmek yerine sol kanatta bulunan Semih'e pasını verdi. Semih'in ceza sahası solundan çektiği şut Konyaspor savunmasından döndü.
30' GOL... Beşiktaş 1-0 Konyaspor (Immobile) (P)
24' Massuaku'nun ortasında kaleci Slowik açıldı fakat topa müdahale edemedi. Arka direkte topla buluşan Immobile'nin şutu yan ağlarda kaldı.
21' Massuaku'nun sol ayak içiyle kullandığı frikik baraja çarparak yandan dışarı çıktı.
12' Yusuf Erdoğan sol kanattan hızla topu sürmek istedi fakat Emirhan Topçu araya girerek topu sol kanattan taça gönderdi.
11' Konyaspor'da Adil sağ kanattan içeri ortaladı. Kramer'in vuruşu üstten dışarı gitti.
10' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına doğru ortaladı. Konyaspor savunması topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.
6' Beşiktaş'ta Massuaku sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi fakat Konyaspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile sahasında karşılaşıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor.
Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Semih, Immobile
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer
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