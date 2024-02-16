Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına Dolmabahçe'de devam etti
AA

Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, Dolmabahçe'de yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren idmana siyah-beyazlı ekip, ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başladı.

Çalışmalar, yarın da sürecek

Siyah-beyazlı oyuncular çift kale taktik maçın ardından antrenmanın son bölümünde duran top çalışmaları yaptı.

Beşiktaş çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)