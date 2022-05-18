Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Konyaspor bilet fiyatları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 38. hafta karşılaşmaları ile son bulacak.

Bu sezon ligde istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, 38. hafta ve son maçında İttifak Holfing Konyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Ligde 58 puanla 6. sırada yer alan siyah beyazlılar, kendi sahasında oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmak ve sezona galibiyetle veda etmek istiyor.

Futbolseverler ise Beşiktaş - Konyaspor maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Öte yandan Beşiktaş - Konyaspor maçı biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor.

Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı bilet fiyatları...

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor maçı, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Vodafone Park'ta oynanacak.

Futbolseverler BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bilet fiyatları

Mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları 65 TL ile 525 TL arasında değişiyor.