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Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 07.02.2021 - 17:52
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Konyaspor: