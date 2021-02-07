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    Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 17:52
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    Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

    Konyaspor:

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