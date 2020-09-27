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    Beşiktaş, Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu

    Beşiktaş, Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu

    Süper Lig'in 3. haftasında 4 puanı bulunan Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, siyah-beyazlıları 4-1'lik sonuçla mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 17:57
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    Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

    4 GOLLÜ MAĞLUBİYET

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla Konyaspor oldu.

    Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28 ve 63'te Levan Shengelia, 63 ve 83'te (P) Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+1. dakikada Gökhan Töre'den geldi.

    Beşiktaş, Konyaspor a 4-1 mağlup oldu #1

    VIDA TEL TEL DÖKÜLDÜ

    Beşiktaş'ın savunmada yaptığı hatalar, özellikle Domagoj Vida'nın kötü performansı, siyah-beyazlı takımda dikkat çeken noktalardan oldu.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sırasında sosyal medyada Domagoj Vida'ya sert tepki gösterdiler. Bu galibiyetin ardından Konyaspor puanını 4'e yükseltirken, Beşiktaş 3 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta  Konyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

    Beşiktaş, Konyaspor a 4-1 mağlup oldu #2

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