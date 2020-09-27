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Beşiktaş, Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu
Süper Lig'in 3. haftasında 4 puanı bulunan Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, siyah-beyazlıları 4-1'lik sonuçla mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 17:57
Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
4 GOLLÜ MAĞLUBİYET
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla Konyaspor oldu.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28 ve 63'te Levan Shengelia, 63 ve 83'te (P) Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+1. dakikada Gökhan Töre'den geldi.
VIDA TEL TEL DÖKÜLDÜ
Beşiktaş'ın savunmada yaptığı hatalar, özellikle Domagoj Vida'nın kötü performansı, siyah-beyazlı takımda dikkat çeken noktalardan oldu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sırasında sosyal medyada Domagoj Vida'ya sert tepki gösterdiler. Bu galibiyetin ardından Konyaspor puanını 4'e yükseltirken, Beşiktaş 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.