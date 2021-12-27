Beşiktaş, Konyaspor'a yenildi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Batshuayi ve Oğuzhan ile gol fırsatları yakalayıp değerlendiremedi. Konyaspor ise duran toplarla etkili oldu.

İkinci yarıda temposu düşen mücadelede Rachid Ghezzal'ın vuruşu direkten döndü. Konyaspor 85. dakikada Ahmed Hassan ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.





AHMED HASSAN 90'DA YIKTI

Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, 90. dakikada bu kez Konyaspor'a galibiyeti getiren golü filelere gönderdi.

KONYASPOR İKİNCİ, BEŞİKTAŞ YEDİNCİ TAMAMLADI

Sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Konyaspor, 39 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.

Konyaspor'a karşı son 11 maçta 2. kez yenilen Beşiktaş, ligin ilk devresini 28 puanla 7. sırada noktaladı.

Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Rizespor deplasmanına gidecek.