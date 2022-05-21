Beşiktaş, Konyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de son hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

İstanbul'da Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti. Sezonu üçünc bitiren Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Konyaspor'un golünü 42. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti. Beşiktaş'ın golü 90+1 Kenan Karaman'dan geldi.





Beşiktaş 59 puanla ligi noktaladı

Bu galibiyetle Konyaspor puanını 68'e yükseltti ve sezonu 73 puanlı Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kapattı. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor böyle UEFA Konferans Ligi elemelerine katılacak.



Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde sezonun son maçında berabere kaldı ve 59 puanla ligi noktaladı.



