Beşiktaş, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar mücadeleye tempolu başladı ve Konyaspor kalesinde ciddi pozisyonlar üretti.

Maçın 28. dakikasında Semih Kılıçsoy rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

30. dakikada Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile topun başına geldi ve penaltıyı gole çevirdi.

45+2. dakika da Rafa Silva sahneye çıktı ve topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Beşiktaş, devre arasına 2-0 üstün gitti.

SİYAH-BEYAZLILAR KONYA'YI RAHAT GEÇTİ

İkinci yarıda da tempo bir hayli yüksekti. İlk yarıya nazaran Konyaspor, Beşiktaş kalesinde daha fazla pozisyona girdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 20'ye yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

HAFTAYA GALATASARAY DERBİSİ VAR

Siyah-beyazlılar haftaya Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.