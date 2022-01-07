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    Beşiktaş, koronavirüs vakaları nedeniyle Rizespor maçının ertelenmesini isteyecek

    Beşiktaş, koronavirüs vakaları nedeniyle Rizespor maçının ertelenmesini isteyecek

    Ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ya pozitif vakaların artması nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi talebinde bulunacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 01:28
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    Omicron varyantı ile yeniden artış gösteren koronavirüs vakaları, spor camiasını da zora soktu. Futbol kulüpleri, teknik ekip ve oyuncular arasında artış gösteren vakalar nedeniyle zor günler geçiriyor.

    BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU POZİTİF, 6 OYUNCU ŞÜPHELİ

    Son olarak 5 oyuncusu pozitif çıkan Beşiktaş'ta 5 ya da 6 oyuncunun da pozitif şüphesi bulunuyor.

    Ayrıca teknik direktör Önder Karaveli'nin de pozitif olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş, koronavirüs vakaları nedeniyle Rizespor maçının ertelenmesini isteyecek #1

    RİZE MAÇININ ERTELENMESİ İSTENECEK

    Beşiktaş, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların artması nedeniyle ligde oynanacak Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF’ye talepte bulunacak.

    Beşiktaş, koronavirüs vakaları nedeniyle Rizespor maçının ertelenmesini isteyecek #2


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