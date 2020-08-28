Beşiktaş kulübe ihtar çeken Lens ile görüşecek

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, 2 aylık alacağını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çeken Lens ile bir görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli futbolcunun sorununa çözüm bulunması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan elenen Beşiktaş'a, maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken Jeremain Lens'ten bir darbe daha geldi.

Tecrübeli futbolcu 2 aylık alacağını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takıma ihtar çekti.

ERDAL TORUNOĞULLARI GÖRÜŞECEK

Orta Çizgi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları bugün Lens ile bir görüşme gerçekleştirerek bu soruna çözüm arayacak.

4 milyon euro bonservis ödenerek Sunderland'den transfer edilen Jeremain Lens, performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor.

PAOK maçında yenilen 3 golde de kadame hatası yapan 32 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği de belirsizliğini sürdürüyor.