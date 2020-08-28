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- Beşiktaş kulübe ihtar çeken Lens ile görüşecek
Beşiktaş kulübe ihtar çeken Lens ile görüşecek
Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, 2 aylık alacağını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çeken Lens ile bir görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli futbolcunun sorununa çözüm bulunması bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 14:20
- Güncelleme : 28.08.2020 - 14:20
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan elenen Beşiktaş'a, maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken Jeremain Lens'ten bir darbe daha geldi.
Tecrübeli futbolcu 2 aylık alacağını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takıma ihtar çekti.
ERDAL TORUNOĞULLARI GÖRÜŞECEK
Orta Çizgi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları bugün Lens ile bir görüşme gerçekleştirerek bu soruna çözüm arayacak.
4 milyon euro bonservis ödenerek Sunderland'den transfer edilen Jeremain Lens, performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor.
PAOK maçında yenilen 3 golde de kadame hatası yapan 32 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği de belirsizliğini sürdürüyor.