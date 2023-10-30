Beşiktaş Kulübü, seçim tarihinde değişikliğe gitti!

ensonhaber.com

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla seçim tarihinin öne alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, seçimin 26 Kasım'da yapılacağı belirtildi. Bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa seçim 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Beşiktaş daha önce seçim tarihlerini 10-17 Aralık olarak duyurmuştu.

"Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine seçim tarihi öne çekilmiştir"

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.



Bu doğrultuda;



Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.



Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.



Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.