Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yapılacak

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
TOPLANTIDA KONUŞULACAKLAR
Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.