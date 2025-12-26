Abone ol: Google News

Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yapılacak

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda, Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.

Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 12:17
  • Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
  • Toplantı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak.
  • Divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.

TOPLANTIDA KONUŞULACAKLAR

