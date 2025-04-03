Beşiktaş Kulübü, başkan Serdal Adalı'nın Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası aldığını açıkladı.
Beşiktaş, bu cezanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun seçim sürecinde başkanların ceza almayacağı açıklamayı paylaştı.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Siyah-beyazlılar, şu ifadeleri kullandı:
BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
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