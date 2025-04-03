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Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü, başkan Serdal Adalı'nın Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası aldığını açıkladı.

Beşiktaş, bu cezanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun seçim sürecinde başkanların ceza almayacağı açıklamayı paylaştı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Siyah-beyazlılar, şu ifadeleri kullandı: